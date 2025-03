Ilfattoquotidiano.it - “L’azienda dove lavoravo mi ha regalato una sveglia. Mi sono sentito inutile, così mi sono licenziato e ho cambiato vita”: la storia di Nathan Huixiang Zhang

ha. Quella che potrebbe sembrare una decisione radicale è stata, in realtà, il risultato di un piccolo gesto: un regalo aziendale. Dopo sette anni trascorsi in un’azienda di telecomunicazioni in Canada, unalo ha spinto a riflettere sul suo percorso. Come ha raccontato a Business Insider, un giorno la ditta per cui lavorava gli haunae, pensando al significato simbolico dell’oggetto, “misvuotato”. È statoche ha deciso di licenziarsi, convincendo la moglie a seguirlo. Con i loro due figli, siquindi trasferiti a Pechino. L’obbiettivo? Ricostruire la sua.Il cambiamento è stato radicale.si trasferì, e sperimentò un nuovo settore. Mentre la moglie completava il dottorato e i bambini iniziavano la scuola, lui cercava la sua strada.