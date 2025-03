L’avvertimento alle aziende italiane dall’ambasciata Usa sui dipendenti | basta inclusione ed equità per chi lavora col governo Trump

Leggi su Open.online

Se levogliono continuare are con ildegli Stati Uniti, dovranno adeguarsipolitiche del personale imposte da Donald. Così come già avvenuto in Francia e Spagna, anche l’ambasciata Usa a Roma ha scrittosocietà appaltatriciperché comincino ad adeguarsi. Lo stop riguarda le politiche di «Diversità,» (Dei) e di «Diversità,e accessibilità» (Deia), che già negli Stati Uniti stanno subendo un drastico ridimensionamento a cominciare dalla pubblica amministrazione.Come già avvenuto con le ambasciate americane di Madrid e Parigi, anche quella italiana ha iniziato a scriverefornitrici locali. Al Corriere della Sera, l’ambasciata di via Veneto ha confermato: «Il nostro impegno con i partner locali è conformepolitiche eprocedure delstatunitense».