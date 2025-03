Sport.quotidiano.net - L’avversario di turno. Il diesse Agatensi: "Dobbiamo farci trovare pronti»

"Siamo estremamente consapevoli del momento che stiamo vivendo: servirà responsabilità, compattezza e unione di intenti per raggiungere insieme l’obiettivo salvezza". Introduce così Andrea, ds del Figline, la sfida di oggi. "Dire che è una di quelle gare che si preparano da sole sarebbe una frase fatta. Non è così, le gare si preparano lavorando sul campo e cercando di presentarsi all’appuntamento organizzati sia da un punto di vista tecnico, tattico, fisico e mentale. È una partita che rappresenta una tappa importante a 6 gare dalla fine per raggiungere una posizione di classifica per la salvezza diretta, che è quello che vogliamo agguantare. Non ci dimentichiamo che a oggi siamo a un punto dall’obiettivo, ma ancora nel pieno del calderone dei play-out e a 5 dalla retrocessione diretta.