Casertanews.it - Lavori alla rete idrica, chiusa per un giorno la scuola dell'infanzia

Guastodi via Campotonico a Gricignano d’Aversa, disposta la chiusurapresente in zona. Il problema rilevato sulle tubazioni’acqua, ha reso necessari interventi di riparazione straordinaria’impianto, nelle immediate vicinanze del plesso scolastico.