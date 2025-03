Ilnapolista.it - L’Atalanta sta scoppiando: perde a Firenze con zero tiri in porta (1-0), Gasperini occhio che perdi la Champions

Leggi su Ilnapolista.it

dicontinua la sua stagione altalenante che in realtà si è dimostrata nient’altro che identica a tutte le sue altre stagioni. Grandi partite che rubano l’(14 gol tra Empoli, Verona e Juventus) e poi 0-0 con Venezia e Cagliari in casa, oltre alla sconfitta – questa ci può anche stare – contro la Fiorentina di Palladino col 15esimo gol di Kean, che ha eguagliato Pepito Rossi di cui si è tornato a parlare qualche tempo fa. Ciò che ruba l’più che altro oggi sono stati gliindei bergamaschi, che pure avevano in campo sia Lookman che Retegui (22 gol all’attivo in Serie A) e De Ketelaere e pur essendo in generale il miglior attacco del campionato insieme all’Inter., scudetto ai saluti?inOra il tecnico vede allontanarsi ancora di più la possibilità della lotta al primo posto, se non foss’altro proprio per questi risultati ondivaghi e inaffidabili.