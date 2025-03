Inter-news.it - L’Atalanta perde e ora rischia: Kean fa sognare la Fiorentina!

-Atalanta finisce 1-0 a favore della Viola, grazie al gol di. Ora la Deadi farsi riprendere da Juventus, Bologna estessa.VITTORIA PESANTE – A Firenze va in scena una grandissima sfida, ossia quella trae Atalanta, fondamentale sia in ottica Champions League che scudetto. La Viola parte forte tant’è che dopo tredici minuti ci prova con, che però calcia in modo sbilenco. La punta della nazionale sarà grande protagonista, a differenza invece di Mateo Retegui. Partita giocata con un buon ritmo e al 44?, l’ex Juventus si inventa il gol dell’1-0 portando in vantaggio la. Nella ripresa, la Viola parte ancora forte e dopo tre minuti sfiora il gol del raddoppio con Gudmundsson. Due minuti più tardi, ci prova anche Fagioli, ma Carnesecchi ci mette una pezza.