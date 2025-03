Sport.quotidiano.net - L’Atalanta a Firenze non tira mai in porta e non lotta. Ora deve guardarsi dietro

, 30 marzo 2025 – Oraalle spalle. Dopo sette mesi esatti la Dea è tornata a perdere in trasferta. Dalla sconfitta del 30 agosto al Meazza contro l’Inter alla sconfitta al Franchi per 1-0 contro una Fiorentina superiore tatticamente, tecnicamente, fisicamente, che non ha saputo chiuderla nella ripresa solo per due parate prodigiose di Carnesecchi e per gli errori nell’ultimo tocco degli attaccanti viola. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Gasperini - non capitava da agosto - che aprobabilmente ha detto addio al sogno scudetto e da adesso dovràle spalle per conservare il terzo posto e restare tra le prime quattro. Il Bologna, che verrà a Bergamo tra due domeniche, è a meno due, la Juventus a meno tre,sta risalendo fortissima la Roma e poi ci sono le altre, inclusa la Fiorentina, comunque lontana sette lunghezze, che sono tante.