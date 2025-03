Lanazione.it - L’arte senese a Londra: "Ancora protagonisti a livello internazionale"

"Come già avvenuto a New York, questo evento è la dimostrazione di come Siena possa e debba essere protagonista a. Il networking è la chiave per attrarre nuovi investimenti e sviluppare nuove opportunità". Vanna Giunti, assessore al turismo del Comune, è reduce da una delle iniziative che aaccompagnano ’Siena. The rise of painting’, la mostra che sta incantando la National Gallery, dopo il Metropolitan Museum di New York. Due tra i più rilevanti musei del mondo che hanno accolto le meraviglie del. Nei giorni scorsi, la capitale britannica ha ospitato un appuntamento unico nel suo genere in un luogo simbolo dell’incontro tra intellettuali, artisti e imprenditori: il ristorante Villa Geggiano di Andrea Bianchi Bandinelli, esponente di una storica famigliae partner dell’iniziativa.