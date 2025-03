Ilgiorno.it - L’appello dei “no cemento“: "Garanzie e trasparenza. I soldi vadano ai quartieri"

"Va bene parlare di giustizia riparativa ma serve un tavolo serio, trasparente e che coinvolga tutti i cittadini, piuttosto che accordi nelle segrete stanze. Il Comune deve garantire che eventuali introiti aggiuntivi non vengano usati per fare cassa, ma reinvestiti nei". L’avvocata Veronica Dini, esperta in materia edilizia e ambientale, legale di cittadini e associazioni che hanno presentato esposti alla Procura contro progetti di sviluppo immobiliare poi finiti al centro di inchieste, esprime "perplessità" sulla soluzione ipotizzata da Palazzo Marino per sbloccare alcuni cantieri fermi. Un accordo con la Procura e con i costruttori che, attraverso fideiussioni bancarie, garantirebbero la copertura economica degli eventuali maggiori oneri dovuti al Comune, rispetto a quanto è già stato versato in passato, alla conclusione dei procedimenti giudiziari.