L’anima folk dei Negrita | Il nostro disco politico contro la musica di intrattenimento – L’intervista

«Siamo andatitutti», la promessa di Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra), uno dei singoli che hanno anticipato l’undicesimodei, uscito venerdì 28 marzo, è stata mantenuta. Canzoni per anni spietati è unche vive di urgenze. Una su tutte, la denuncia politica, doveassume, come spiegano a Open Pau, Drigo e Mac, un significato ben preciso: «È unche non vuole avere a che fare con la politica partitica, perché pensiamo che questa divisione in destre e sinistre, bianchi e neri, gialli e rossi, belli e brutti, sia una delle cause per cui siamo arrivati a questo punto. L’essere divisi su qualsiasi cosa e utilizzare il grimaldello dell’odio non fa altro che incancrenire la nostra già difficile situazione». L’omaggio deia Bob Dylan e Francesco De Gregori Nove brani che parlando della realtà che ci circonda senza orpelli, riscoprendo sonorità che portano verso ilcantautorale.