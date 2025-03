Palermotoday.it - Lanciano sacchetto dell'immondizia dal finestrino, telecamera li "pizzica": rischiano fino a 10 mila euro di multa

Altri due sporcaccioni "ti" a Carini dalle telecamere mobili del Comune mentre abbandonano rifiuti per strada. Sono stati sorpresi negli scorsi giorni in via Donni, nell'area industriale, e in via Vespucci, sulla costa.La polizia municipale, dopo aver ricevuto dall'ottava.