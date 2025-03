Sport.quotidiano.net - L’analisi del tecnico Inzaghi: "Restare umili e mantenere il furore agonistico». "Avanti ancora a testa bassa»

"Più il traguardo si avvicina più dobbiamo avere la rabbia di andarcelo a prendere.. I tifosi è giusto che si esaltino, ma non i miei giocatori: devonoil". Con questa frase Filippoha voluto commentare l’allungo rispetto al terzo posto, ora di otto punti, in seguito al successo del Pisa a Cosenza. "Tutti abbiamo visto il risultato dello Spezia, sapevamo che allungare ci avrebbe dato dei vantaggi". Ai microfoni di 50Canale, l’allenatore del Pisa sulla partita del "San Vito – Marulla" ha dichiarato: "Era una partita che nascondeva molte insidie. L’avvio non è stato semplice. Poi l’abbiamo fatta sembrare facile".ha scherzato sul gol di Touré: "Cosa gli ho detto? Che era uno schema venuto bene". Mentre ha parlato delle condizioni di Tramoni: "Ho fatto dei cambi perché avevo giocatori diffidati che non potevo rischiare.