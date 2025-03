Quotidiano.net - L’ammissione di Israele: "Colpita un’ambulanza" . Ostaggio in video: salvatemi

di Aldo Baquis Nuovi episodi di orrore sono stati denunciati dalla Mezzaluna Rossa e dalla difesa civile di Gaza mentre l’esercito israeliano da una settimana ha ripreso i combattimenti nell’estremo sud della Striscia, in particolare nel rione Tel Sultan di Rafah. Il ministero della sanità di Hamas ha aggiornato che supera ormai la cifra di 900 il numero dei palestinesi (molti dei quali civili) rimasti uccisi in dieci giorni di combattimenti in tutta la Striscia. Intanto la sua leadership politica lancia segnali di disponibilità una nuova tregua che includerebbe la liberazione di alcuni ostaggi. La difesa civile e la Mezzaluna Rossa hanno riferito in particolare che il corpo straziato del responsabile di una squadra di soccorso è stato recuperato fra i resti die di un’autopompa colpiti all’inizio della settimana a Tel Sultan dal fuoco dell’esercito e che la sorte di altri nove membri della Mezzaluna Rossa resta da allora ignota, dopo essere partiti in missione in due aree di combattimento nella stessa zona.