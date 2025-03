Lanazione.it - La voglia di rifarsi scende in campo

Leggi su Lanazione.it

Giocare ogni partita come fosse una finale, con grinta, cattiveria e fame. Con questi obiettivi la Zenith Prato si prepara, oggi pomeriggio alle 15, ad andare a sfidare in trasferta il Tuttocuoio. Una partita non impossibile, questa, per la formazione allenata da Simone Settesoldi, che ultimamente ha fornito buone prove anche contro avversari ben più blasonati. Alla compagine pratese però servono punti per provare ad uscire dalla zona play out e continuare ad inseguire la tranquilla salvezza nel girone D di serie D. Il Tuttocuoio, dal canto suo, forte dei 38 punti fin qui accumulati (9 più dei pratesi) ha un buon margine sulla zona calda e ha giocato anche mercoledì scorso la partita col San Marino, pareggiando, di conseguenza potrebbe arrivare un po’ più stanco alla partita rispetto alla Zenith Prato.