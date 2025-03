Vanityfair.it - La vita perfetta non esiste per Nicole Kidman (e nemmeno per noi)

Se un tempo il modello per follower e click era quello del Mulino Bianco, o dello steccato dipinto di bianco come nel caso di(in Holland), oggi non ci cattura più. Lo percepiamo farlocco, siamo diffidenti. Il modello Ferragnez non funziona più