La versione PS5 di Starfield è già pronta per il lancio secondo un noto giornalista

LaPS5 dipotrebbe essere più vicina del previsto.ilTom Warren di The Verge, Microsoft starebbe lavorando al porting da tempo ed addirittura il gioco sarebbe sostanzialmente già pronto per il. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui non sia ancora stato pubblicato, visto che,i piani iniziali, avrebbe dovuto debuttare con l’espansione Shattered Space. Con il titolo ancora esclusivo per Xbox Series XS e PC, il suo arrivo su PS5 rappresenterebbe una svolta strategica per Microsoft, che sta valutando nuove aperture verso altre piattaforme.quanto riferito durante il podcast The Xbox Two, Warren afferma che il porting diera previsto già da tempo ma che qualcosa è cambiato. L’ipotesi attuale è che Microsoft stia pianificando il rilascio dellaPlayStation 5 in concomitanza con la prossima espansione, prevista probabilmente nel 2025.