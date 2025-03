Iltempo.it - La tiktoker di Roccaraso (nuova “carta” di Conte) si allea con Boccia

Scordatevi l'nza Trump-Musk. Dimenticatevi Alien vs. Predator o Tarzan contro Maciste. A sconvolgere il mondo e a far temere l'Armageddon finale è nata una«strana coppia» pronta a scatenare l'inferno sulla terra. Almeno quello dei retroscena e delle dietrologie. Dopo aver guidato l'invasione di– seconda soltanto a quelle barbariche – e, solo qualche ora, fa aver invitato i suoi numerosissimi follower a partecipare alla manifestazione del 5 aprile contro il riarmo indetta da Giuseppe, laRita De Crescenzo ha infatti rinsaldato la sua affinità elettiva con una formidabile compagna di avventure: Maria Rosaria. Le due influencer sono infatti comparse in un video assieme per annunciare con gaudio e giubilo il loro podcast Pasta. L'inedita coppia era già stata protagonista di un video qualche settimana fa, anticipando un progetto condiviso.