La testimonianza del cooperante italiano in Myanmar | Strutture sanitarie allo stremo

Situazione drammatica indopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese, con effetti anche sulle nazioni confinanti come la Thailandia. A parlare ad Omnibus, talk show condotto da Frediano Finucci, è Paolo Felice del CESVI, l'organizzazione umanitaria che ha tre team sul terreno (in tutto 35 persone): “Io mi trovo a Yangon, la città più importante, qui il terremoto ha avuto un impatto relativamente più lieve rispetto ad altre zone del. In questo momento siamo comunque con forniture elettriche molto limitate e stiamo cercando di portare avanti una risposta umanitaria. Nelle scorse ore un portavoce delle autorità di fatto ha fatto un appello alla comunità internazionale, questo ci fa ben sperare sulla possibilità che entrino aiuti umanitari nel Paese, distribuiti da organizzazioni come la Croce Rossa”.