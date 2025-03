Sport.quotidiano.net - La T Gema si sveglia tardi, passa la Luiss. Ora il secondo posto è come una chimera

La T Tecnica74Roma 82 LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 5, Chiarini 5, Toscano 11, D’Alessandro 18, Di Pizzo 6; Passoni 18, Savoldelli 7, Stanic 4, Cellerini, Bedin ne, Albelli ne, Acunzo ne. All. Del Re.ROMA: Villa 13, Pugliatti 13, Fallucca 20, Salvioni 6; Cucci 7, Van Ounsem 10, Bottelli 6, Pasqualin 5, Jovovic 2, Rocchi, Graziano ne. All. Paccariè. Arbitri: Suriano e Mammola. Parziali: 14-30, 32-49, 52-64. Sfila con la Coppa Italia davanti al proprio pubblico La T TecnicaMontecatini, poi però affonda 74-82 contro laRoma e ora si ritrova con una regular season da sistemare: dopo mesi alla squadra di Del Re rischia seriamente di non finire fra le prime quattro. Dopo aver sempre inseguito, inutile il coraggioso rientro finale fino a -4.