Oasport.it - LA SVOLTA! Bagnaia domina il GP degli USA e ritrova la magia! Caduta e ritiro per Marquez

Francescousufruisce dell’inopinatadi Marce vince a sorpresa il Gran Premio delle Americhe 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Primo exploit dell’anno per Pecco, che potrebbe averto finalmente il suo campionato imponendosi al COTA di Austin e archiviando il successo numero 30 della carriera nella classe regina (il 40° complessivo nel Motomondiale) in un contesto sulla carta sfavorevole.Il torinese del team ufficiale Ducati ha sfoderato una prestazione di alto profilo, battendo nettamente Alexe approfittando del primo grave errore della stagione di un Marc che è scivolato nello snake del circuito texano (al nono giro, quando era saldamente al comando della corsa davanti a) per poi ritirarsi dopo aver danneggiato la moto.