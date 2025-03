Bergamonews.it - La stagione del Volley Bergamo finisce a Pesaro: niente impresa contro Vallefoglia

ladel1991. Bastavano due set alla Megaboxper continuare il cammino nei Play Off Challenge enon riesce ad arginare le marchigiane che si prendono la vittoria in cinque set, mettendo un punto al 2024/25 delle rossoblù, arrivate a 12 scontitte consecutive per mandare in archivio l’annata.Il mal di schiena ferma Vittoria Piani, che resta ai box. Coach Parisi schiera Virginia Adriano in diagonale con Evans e Alessia Bolzonetti in posto 4. E si parte subito forte:vola avanti 8-2 (5 i punti firmati Manfredini).risale, si affianca sul 13 pari e sorpassa al 16-15. In parità al ventesimo punto, sale in cattedra Strubbe e scatta ilsorpasso che conduce fino al 25-23 di.Si torna in campo etenta subito l’allungo.