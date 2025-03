Sbircialanotizia.it - La scomparsa di Richard Chamberlain: Addio a un’icona della televisione e del cinema

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’attore americano, celebre per aver interpretato ruoli iconici come Padre Ralph in Uccelli di rovo e il carismatico Dottor Kildare, si è spento il 29 marzo, a due giorni dal suo 91° compleanno. La notizia del decesso, avvenuto a Waimanalo, Hawaii, è stata confermata dall’ufficio stampa Harlan Boll. Secondo quanto riportato, l’artista è . L'articolo Ladie delè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.