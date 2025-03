Ilrestodelcarlino.it - La Samb vuole correre verso il traguardo. Sulla strada c’è l’ostacolo Vigor Senigallia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella quiete del ritiro di Camerano lasi avvicina al match con la. I rossoblù ieri pomeriggio hanno raggiunto la località dorica, la stessa sede scelta per il pre derby con l’Ancona. A casa è rimasto solo Kevin Candellori che potrebbe tornare disponibile per la trasferta di Teramo del prossimo 13 aprile. Un altro match importante per Eusepi e compagni contro la formazione dell’ex Mauro Antonioli che è alla ricerca dei punti per la salvezza matematica. D’altro canto ladeve continuare a macinare gioco e punti e soprattutto mantenere i nove punti di vantaggio sul Teramo, impegnato tra le mura amiche contro il Termoli. Gli unici dubbi di Palladini riguardano solo ed esclusivamente il reparto arretrato. Gennari torna disponibile e si piazza a fianco di Pezzola. L’incertezza riguarda solo gli esterni: per una maglia da titolare ci sono in ballo gli over Zini e Paolini sulle corsie esterne.