Puntomagazine.it - La salute in secondo piano: il MEF boccia l’emendamento per la prevenzione del tumore al seno

Leggi su Puntomagazine.it

delal. Non ci sono le adeguate coperture dice il Ministero, ma per armamenti e CPR si. Ladei cittadini è sempre accantonataIl Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente espresso parere negativo su un emendamento presentato dalla maggioranza, che prevedeva lo stanziamento di sei milioni di euro all’anno per tre anni, destinati alladelal. Questa decisione ha suscitato un acceso dibattito politico e sociale, mettendo in evidenza, ancora una volta, come ladei cittadini e lasiano spesso relegate a un ruolo marginale nelle priorità governative., parte del disegno di legge sulle liste d’attesa sanitarie, mirava a finanziare programmi di screening mammografico gratuito per fasce d’età attualmente escluse dai protocolli standard del Servizio Sanitario Nazionale.