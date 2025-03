Ilgiorno.it - La salute anche dentro una cella: "In carcere imparano a curarsi"

Leggi su Ilgiorno.it

Patologie della bocca e dei denti; malattie infettive, psichiche, disturbi da utilizzo di sostanze stupefacenti e poi traumi osteorticolari dovuti a incidenti e storie di violenza. Sono alcune delle patologie che incontra il medico che lavora in. Lo ha spiegato la dottoressa Elisabetta Chiesa, responsabile della Sanità penitenziaria alla Casa circondariale Sanquirico (diretta da Cosima Buccoliero), nel convegno, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza presieduto da Carlo Maria Teruzzi. "Sono responsabile del servizio da agosto 2021 - spiega la dottoressa - lavorare inè un’esperienza sconvolgente e appassionante. È un ambiente molto complesso che un medico non immagina come prospettiva lavorativa". Gli oltre 700 detenuti di Sanquirico provengono dai margini della società e spesso non hanno mai curato la propria