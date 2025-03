Movieplayer.it - La ruota del tempo 3, Ceara Coveney e Ayoola Smart: "Nessuna società può fiorire se prevale solo un genere"

Leggi su Movieplayer.it

L'importanza degli uomini e delle donne nel mondo raccontato dalla serie Prime Video. L'intervista alle new entry. Ogni giovedì in streaming. Gli outsider spesso regalano le più belle sorprese. Lo sanno bene, entrate come new entry nella stagione 2 de Ladele che sono pronte a prendersi il proprio spazio nel terzo ciclo, ogni giovedì con un nuovo episodio su Prime Video. Lo hanno già fatto nel precedente finale, in realtà, rivelandosi decisive per quella che pensavano sarebbe stata l'Ultima Battaglia del Drago Rinato. Abbiamo fatto una chiacchierata su Zoom le due attrici, per capire quanto lo show parli dei giorni nostri (e abbiamo parlato anche indirettamente di Barbie). Ladel