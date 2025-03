Ilgiorno.it - La RunDonato compie 10 anni: oltre 1.500 persone di corsa per solidarietà

Leggi su Ilgiorno.it

San Donato Milanese (Milano), 30 marzo 2025 - Con un fiume di magliette colorate, anche quest’anno è stata un successo la, gara podistica non competitiva che si è svolta stamattina a San Donato, con partenza alle 9 dal parco Enrico Mattei. SAN DONATO - 30-03-2025 -NON COMPETITIVA - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI All’iniziativa, giunta alla decima edizione, hanno partecipato1.500, che si sono distribuite fra i tre percorsi disponibili: quello di 10 chilometri, per i più allenati, quello intermedio di 5 chilometri e la ‘camminata del cuore’, per le famiglie e i partecipanti di ogni età. Un evento corale che, ancora una volta, ha unito lo sport al sociale e alla, creando un momento di aggregazione.