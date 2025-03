Ilgiorno.it - La rosa camuna di terracotta in esposizione

Forse 3500 anni fa una giovanevenne data in sposa a un cacciatore che proveniva dalle pianure del mantovano. Il suo viaggio iniziò seguendo il corso del fiume Oglio, tra le acque che scolpiscono le valli e le rocce istoriate della Valcamonica. Con sé, la ragazza, portava una dote nuziale: un insieme di oggetti che parlavano della sua storia e delle sue radici. Tra quei doni uno brillava per simbolismo e delicatezza: unadi, un tributo alla sua terra d’origine. Quella piccola scultura, fragile e al tempo stesso eterna, era più di un semplice ornamento: era un sigillo d’identità, un promemoria delle vette e delle incisioni rupestri che l’avevano vista crescere. Questa potrebbe essere la storia del prezioso manufatto scoperto in una terramara (insediamento palafitticolo) nel mantovano dall’archeologo Iames Tirabassi, da oggi visibile nel nuovo museo archeologico Postumiae Antiquarium di Gazoldo degli Ippoliti (Mn).