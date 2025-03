Agi.it - La Roma porta a casa la settima vittoria consecutiva in Serie A

AGI - Anche senza Dybala, lalainA. Al 'Via del Mare' la squadra di Claudio Ranieri batte il Lecce 1-0 grazie a un gol di Dovbyk e resta a quattro punti di distanza dal quarto posto occupato dal Bologna. Momento Difficile per il Lecce Il difficile momento dei salentini (quinta sconfitta di fila per gli uomini di Giampaolo) ha pesato come un macigno sulla prestazione dei padroni di, apparsi poco lucidi sia in area avversaria sia nella prima costruzione. Statistiche diA Nel 2025 inA Lecce esono le due squadre che hanno effettuato più conclusioni (15) in seguito a un recupero offensivo. Un dato confermato dal copione di gara al 'Via del Mare', dove sono gli errori la fonte principale di occasioni delle due formazioni.