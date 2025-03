Quotidiano.net - La riscossa di Pamela Anderson: "Finalmente un ruolo drammatico"

A 57 anni,volta pagina. Dopo una vita da sex symbol esposto sulla copertina di Playboy o nel costume rosso di Baywatch, l’attrice si cimenta in unin The Last Showgirl. Il terzo lungometraggio di Gia Coppola, nipote 37enne del regista del Padrino, arriva nelle sale italiane il 3 aprile, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa. "Sono stati i 18 giorni più intensi, faticosi e liberatori della mia vita", ha raccontato Pam, ricordando le riprese a Las Vegas. "Aspettavo da sempre una parte così. Fin da bambina. Ma poi la mia carriera ha preso un’altra direzione. Guardando indietro, forse avrei dovuto fare scelte diverse, ma servono esperienza e vita vissuta per capirlo. Kate (la sceneggiatrice Gersten) e Gia sono arrivate con il personaggio giusto al momento giusto", spiega.