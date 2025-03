Laprimapagina.it - La riforma della Cittadinanza Italiana cambia notevolmente le carte in tavola

Il Consiglio dei Ministri del Governo Meloni ha approvato unasignificativa in tema di, modificando il cosiddetto ius sanguinis (dal latino “diritto di sangue”). Una normativa del 1992, ancora vigente, consentiva ai discendenti di italiani emigrati di ottenere la, anche se si trattava di generazioni lontane, come trisnonni o quadrisavoli. Tale legge ha permesso a numerosi oriundi, discendenti di emigranti italiani, di ottenere il passaporto italiano, anche senza mai aver vissuto in Italia o parlare una parolalingua. Laapprovata dal Cdmradicalmente questa situazione, limitando il riconoscimentosolo alle ultime due generazioni di discendenti.Lo Ius SanguinisLa legge 91 del 1992, tuttora in vigore, ha stabilito che chiunque fosse discendente di un italiano emigrato all’estero poteva fare richiesta di, anche se i legami con l’Italia risalivano a molte generazioni.