Panorama.it - La realtà atomica dei russi

Leggi su Panorama.it

Da quando è stata invasa l’Ucraina, Vladimir Putin e i suoi generali hanno minacciato molte volte un attacco nucleare per dissuadere Kiev e Bruxelles dal resistergli. Un impiego che, tuttavia, è meno credibile (e più complicato) di quanto si pensi. Per quanto laa insista nel dichiarare di possedere il più grande arsenale nucleare al mondo – ed è vero: con circa 5.580 testate, rappresenta il 47 per cento delle scorte globali – a ben vedere solo una minima parte di esse è realmente operativa. Secondo i dati più attendibili (laè coperta da segreto di Stato), sono circa 1.710 le testate russe potenzialmente impiegabili in un conflitto, un numero leggermente superiore rispetto alle 1.670 degli Stati Uniti. Ma è davvero così?Entrambe le potenze dispongono di una forza nucleare sufficiente per annientarsi reciprocamente più volte e possiedono un numero di testate ben superiore a quello delle altre sette nazioni con armamenti atomici messe insieme (Cina, Francia, India, Israele, Corea del Nord, Pakistan e Regno Unito).