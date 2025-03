Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 30 marzo: Vera si trova faccia a faccia con sua madre

Andiamo a scoprire insieme cosa succederà nella puntata de La, in onda domenica 302025 su Rete 4. Ecco cosa dicono le. La puntata de Ladi domenica 30andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima dellesidi fronte suae fugge dal panico rifiutando di parlare con la donna. Intanto, Adriano decide di presenziare alla cena e arriva vestito molto elegante per fare una bella impressione e riuscire finalmente a conquistare Catalina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Curro salva Martina e, grazie all'aiuto di Manuel, corre da lei. Il ragazzo si introduce .