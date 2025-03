Thesocialpost.it - La Polonia si sta già preparando alla guerra

Da quando laha svelato il suo obiettivo di addestrare ogni maschio adulto, essere titolare di un passaporto polacco ha assunto un carattere diverso. Lo status di star di Hollywood non fa eccezione. “Non c’è davvero nulla di cui aver paura!” ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk all’attore statunitense Jesse Eisenberg in un video sui social media. Il 41enne Eisenberg ha ottenuto la cittadinanza polacca all’inizio di questo mese per il suo ruolo in A Real Pain, un dramma candidato all’Oscar su cugini ebrei separati che si riuniscono per un tour dell’Olocausto attraverso il paese. Pochi giorni dopo che Eisenberg è diventato cittadino, Tusk ha rivelato i piani per una radicale espansione militare. “Ti daremo una formazione tale che il nuovo ruolo di James Bond? È tuo!” ha detto Tusk, sottolineando che la formazione sarà volontaria.