La pioggia fa rinviare le gare di oggi

Rinviata per maltempo la gara in programma, la prima della stagione 46 del Moto Club Castellarano. Laha infatti reso impraticabile il Crossodromo. Con rammarico visti gli sforzi prodotti dal presidente Mirco Tincani e di tutto lo staff organizzativo, ma non si poteva decidere diversamente. Rinviato quindi a data da destinarsi la prova del Trofeo Regionale Minicross e Motocross dell’Uisp. Ora la concentrazione del sodalizio motociclistico di Castellarano sarà rivolta all’impegnativo triplo Campionato Italiano del Motocross FMI nel weekende del 14 e 15 giugno prossimi.