La Penitenziaria in festa. È il compleanno n. 208

La Poliziafesteggia il 208° anniversario della Fondazione del Corpo. Mercoledì il Collegio Verri ospiterà il personale in servizio nel carcere di Lodi. Un momento di celebrazione del lavoro degli agenti del Dipartimento lodigiano: alcuni saranno premiati dal prefetto Enrico Roccatagliata per i particolari meriti di servizio e le operazioni dento e fuori dal carcere. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili e militari. In linea con i percorsi di legalità svolti in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, saranno presenti anche più di 300 studenti del Liceo Verri e dell’Istituto Einaudi che potranno assistere alla cerimonia, al picchetto d’onore e al corteo che si concluderà in piazza Ospitale. Qui gli agenti si esibiranno in diverse dimostrazioni pratiche delle attività svolte, grazie anche alla presenza di stand espositivi dei Dipartimenti specializzati tra cui cinofili, istruttori di tiro e Metodo globale di autodifesa.