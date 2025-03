La penalizzazione stravolge la classifica | cambia la corsa al titolo

Leggi su Sportface.it

Potrebbe esserci un clamoroso ribaltone inche andrebbe are la lotta per lo scudetto: attesa la decisione della FedercalcioUn caso che potrebbere laal. Coinvolta la squadra attualmente prima in, denunciata per aver infranto il regolamento della Fifa: se tutto dovesse essere confermato, potrebbe partire unache avrebbe un peso non indifferente al vertice dellae potrebbere l’esito del campionato.La Spagna con il fiato sospeso dopo quanto accaduto in Barcellona-Osasuna, match giocato giovedì scorso dopo essere stato rinviato qualche settimana fa a causa della morte del medico sociale blaugrana. La partita ha visto il successo dei padroni di casa per 3-0, ma il risultato potrebbe anchere. L’Osasuna, infatti, ha presentato ricorso perché il Barcellona non avrebbe potuto schierare in campo Inigo Martinez.