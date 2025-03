Quotidiano.net - “La pelle“ di Malaparte. Romanzo senza ritorno

Leggi su Quotidiano.net

Curzio, al secolo Curt Erich Suckert (1898-1957), sembra che continui a soffrire di un forte (per me assurdo) pregiudizio letterario, dovuto probabilmente – se non sicuramente – alla sua vita, che è una continua successione di cambi di rotta, di decisioni inaspettate, di provocazioni. Ha partecipato (o forse no) alla marcia su Roma, in punto di morte lasciò la Villadi Capri alla Repubblica Popolare Cinese (anche se la famiglia impugnò il testamento e riuscì a recuperare la proprietà), in ospedale quando era quasi alla fine del viaggio strappò la tessera del partito comunista (o forse no), si converti in articulo mortis al cattolicesimo (o forse no). Prima fascista “di sinistra”, poi mandato al confino da Mussolini per il suo scomodo e bellissimo saggio del ’31, Tecnica del colpo di stato.