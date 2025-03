Ilfattoquotidiano.it - La Norvegia riapre i vecchi bunker militari della Guerra fredda e riattiva una base aerea e una navale

Il clima internazionale è sempre più teso e i paesi si preparano a scenari diche fino a pochi anni fa sembravano impensabili. Instanno tornando in funzione per rafforzare la difesa contro la Russia. Durante il conflitto tra blocchi, il paese scandinavo aveva costruito circa 3.000 strutture sotterranee per proteggere le proprie forze armate e quelle alleate.Oggi, mentre l’Europa continua ad affrontare lain Ucraina, lastando due delle basi storiche: la stazionedi Bardufoss e ladi Olavsvern. Entrambe le strutture stanno subendo interventi di ammodernamento per ospitare gli F-35 e rafforzare il monitoraggio tra il Mar die il Mare di Barents, un’area strategica per il passaggio dei sottomarini e delle navi darusse dirette verso l’Atlantico.