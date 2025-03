Laspunta.it - “La mia vita distrutta per un incontro su una chat”. L’incredibile storia di Francesco Panatta

Quello che raccontiamo è unache ha del, non tanto sull’aspetto penale, sul quale c’è un processo in corso, che forse non si farà mai perché la presunta vittima è irreperibile, ma su una sorta di accanimento nei confronti di una persona che dopo aver avuto ragione due volte dal tribunale e due volte dal Tar, si vede oggi precluso il diritto di tornare a lavorare, in un rimpallo di atti e sequestri eseguiti dalla Questura di Roma.“Sono senza lavoro e senza dignità da quasi un anno; ora mi sto ammalando e mi stanno cadendo i denti per l’età e per la depressione. La scorsa settimana mi hanno mandato il mio reddito del 2024: 17.140,12 euro lordi con un figlio ancora studente da mantenere. Mi chiamo, e abito a Trevignano Romano” Inizia così lo sfogo diprofessione vigilante.