La Memoria in viaggio. Il concorso per ragazzi

Il Comune di Montemurlo offre la possibilità a due giovani residenti, dai 18 ai 25 anni, di partecipare gratuitamente all’annuale "della" e visitare gli ex capi di concentramento austriaci di Mauthausen, Gusen, Ebensee e l’ex centro di eutanasia di Hartheim. Ilsi svolgerà dall’8 all’11 maggio, in concomitanza con le commemorazioni internazionali per la liberazione dei campi. Avranno la possibilità di partecipare gratis ali primi due classificati al"Unain". "Questo progetto – reso possibile anche grazie al contributo di Unicoop Firenze – ha lo scopo di tenere viva ladella deportazione, diffonderne la conoscenza e favorire una riflessione sui valori che sono alla base della Costituzione Italiana, nata dalla volontà di partigiani e superstiti dei lager nazisti con l’obiettivo di creare una società basata sulla pace, il rispetto del diverso, il dialogo con l’altro e la solidarietà verso tutti i popoli" dice l’assessore alla, Valentina Vespi Ilè organizzato con Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) e Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza.