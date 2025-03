Lettera43.it - La Lega ribadisce il no al riarmo Ue: «Patrioti insieme contro il piano della tedesca Von der Leyen»

Leggi su Lettera43.it

È sall’internomaggioranza suldiUe. La, tramite una nota, ha fatto sapere di essere pronta a «proporre agli alleati deiuna iniziativa per invitare la presidenteCommissione Ue, Ursula Von der, a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la difesa». Il comunicato del Carroccio arriva a poche ore dalle parole di Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, che aveva detto, sul tema del: «Per difendere gli interessi di mezzo miliardo di persone abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze». Continua dunque il duello a distanza tra Forza Italia e.Tajani: «Siamo leali con il governo, ma non piegheremo mai la testa»«I cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità e sicurezza interna. Non servono né maxi-investimenti per comprare munizioni, né unper ilnato già morto.