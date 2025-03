Sport.quotidiano.net - La Fortitudo cade a Udine, al PalaCarnera finisce 81-72

, 30 marzo 2025 - La, superata 81-72 dalla capolista, vede definitivamente allentarsi la testa della classifica e perde per infortunio Alessandro Panni.Panni è uscito ad inizio della seconda frazione di gioco per una distorsione alla caviglia sinistra, con il giocatore che sarà rivalutato nei prossimi giorni, attraverso appositi esami strumentali per l’esterno biancoblù. In campo lamenomata da assenze e infortuni e con Mian e soprattutto Gabriel limitati dai falli ha tenuto botto rimanendo avanti per i primi due tempi, subendo la reazione dinella terza frazione di gioco, ma rientrando prepotentemente in partita nell’ultimo quarto, per poi cedere alle triple degli avversari, ma anche ad una certa logica stanchezza.Laparte benissimo va subito 3-11, tocca il +9 sul 6-15 e rimane avanti fino al 13’, quando un nervoso Gabriel commette il suo quarto fallo che permette a Caroti, con tecnico alla panchina Flats Service, di mettere a segno un gioco da 5 punti, con tripla e 2 liberi aggiuntivi.