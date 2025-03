Sport.quotidiano.net - La festa dell’atletica regionale a Civitanova. Premiati all’Annibal Caro i fiori all’occhiello delle Marche

L’Atletica marchigiana festeggia i suoinello storico Teatro Annibaldi. Sono stati più di 100 itra i protagonisti della scorsa stagione: maglie azzurre, campioni tricolori e primatisti regionali, assieme ai vincitori del campionato di società ragazzi supermultiplo e dei progetti speciali, agli atleti master e alle società. "Il nostro movimento è in salute – dice Fabio Romagnoli, presidente del ComitatoFidal – con quasi 8.000 tesserati, in aumento rispetto a un anno fa. Oltre ai successi ottenuti, siamo in grado pure di ospitare manizioni importanti apprezzate da tutti, come i tricolori di mezza maratona allestiti a novembre a. Il merito èsocietà, dei dirigenti e dei tanti amiciamministrazioni locali".