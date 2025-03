Ilrestodelcarlino.it - La Fermana va a Sora. Savini: "Dobbiamo fare qualcosa di straordinario"

Due squadre che arrivano da altrettanti ko ma per ilsarà una sfida salvezza, per laun match sopravvivenza. La squadra di Mirko, che ha raggiunto il Lazio nella giornata di ieri, deve per forza vincere per mantenere la fiammella della salvezza accesa fino all’ultimo, altrimenti i titoli di coda scenderanno in anticipo su una stagione già di per sé disgraziata. Non ci sono grandi alternative, vincere per sperare, perdere vorrebbe dire chiudere il libro mastro della stagione in corso e proiettarsi al prossimo anno con la programmazione sportiva (e societaria) mentre nel presente ci sarà da concentrarsi sull’omologa della ristrutturazione del debito che, stando alle note societarie, avverrà la settimana prossima. Ma torniamo al campo:partita senza gli indisponibili Casucci, Granatelli, Pinzi e Carosi.