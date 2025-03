Davidemaggio.it - La domenica di Rai 1 riparte con Costanza

Leggi su Davidemaggio.it

Un tempo nella serialità di Rai 1 c’era L’Allieva, che aveva il vostro di Alessandra Mastronardi. Da questa sera alle 21.30 ci sarà, invece, un altro personaggio nato dalla penna di Alezzia Gazzola, e sarà ancora una volta impegnato tra analisi mediche al microscopio, qualche indagine e una vita privata vivace: si chiameràe ad interpretarla sarà Miriam Dalmazio.L’attrice palermitana, dopo una lunga gavetta e varie manovre di avvicinamento alla vetta – l’ultima è stata Studio Battaglia – finalmente è protagonista assoluta di una serie italiana. Al suo fianco in questo progetto in quattro puntate diretto da Fabrizio Costa per Rai Fiction e Banijay Studios Italy, ci sarà Marco Rossetti, anche lui molto quotato ultimamente dopo le partecipazioni a Doc – Nelle tue Mani, Un Passo dal Cielo e Blackout.