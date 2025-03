Quotidiano.net - La distruggi documenti da 8 fogli di Amazon in sconto quasi a metà prezzo è la soluzione per il tuo ufficio

Leggi su Quotidiano.net

Per le Offerte di Primavera diva inanche questa fantastica macchinada 8, perfetta dunque da utilizzare inper la distruzione deipiù sensibili, che puoi acquistare aleccezionale di soli 48,59 euro invece di 80,99 con spedizione Prime che ti assicura la consegna in un giorno. Acquista subito la macchina in offerta MacchinaBasics: fa a pezzi anche CD e carte di credito La macchinaBasics a micro taglio è perfetta per mantenere la privacy al sicuro: sfruttando la tecnologia a frammenti microscopici, riduce ognio in pezzetti di 4,5 x 12 mm, soddisfacendo gli standard di sicurezza P-4. Con questo dispositivo le tue informazioni sensibili diventeranno davvero irrecuperabili.