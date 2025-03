Lanazione.it - La dieta del pastore e podista Young

Nel 1983 viene creata la gara “Westfield Sydney to Melbourne Ultra Marathon“, una corsa di 593 chilometri che collega le due città più importanti dell’Australia, Sidney e Melbourne; vi partecipano una marea di giovani in primis tanti atleti diciottenni; si corre durante il giorno ci si riposa la notte per dormire; tutti si aspettavano la vittoria di qualche atleta professionista ma non andò così. A vincere la pesantissima gara fu un signore di 61 anni tale Cliffl’unico al mondo a correre per 5 giorni di fila senza mai dormire; non solo: mentre tutti gli altri concorrenti avevano ai piedi favolose scarpe da runner, egli correva (assurdo dirlo) con dei beceri stivali di gomma. Spinto solo da cioccolate calde e tazze d’acqua, Cliffpercorse l’intero tragitto di 593 km correndo per 5 giorni, 15 ore e 4 minuti di fila, tagliando il traguardo con 10 ore di anticipo rispetto al più veloce dei corridori professionisti.