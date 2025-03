Gamberorosso.it - La diatriba sul "naturale" arriva anche al gelato: basta ideologia, parliamo di prospettive. Come per il vino

Alla fine si tratta sempre di quale prospettiva vogliamo utilizzare per analizzare un fenomeno. Che le “verità” siano spesso (direi quasi sempre) relative e soprattutto che non possano mai avere la V maiuscola ormai dovremmo averlo interiorizzato tutti. Lo spero, almeno,se si fa fatica a crederlo! In particolare, è interessante vederelasul “” – parlando del “nostro” mondo – stia uscendo dai confini enoici e si stia proiettandocon manifestazioni di accanimento non giustificato in altri ambiti., per esempio, il.Il: da troppo pop a troppo "fighetto"Amatissimo da tutti, ilha vissuto fortune altalenanti: da grande lusso goloso aristocratico (prima che venissero inventati i frigoriferi elettrici) alla “democrazia industriale” che ha aperto a tutti il piacere del gusto, questo golosissimo dolce – che ha avuto in Italia una importante culla culturale e una grossa spinta produttiva e commerciale – è passato dall’essere “troppo” pop ad assurgere negli ultimi tempi a ultimo avamposto della creatività artigianale e dell’avanguardia gastrosofica nostrana.