Bergamonews.it - “La coscienza delle piante” di Prestia: incontro sulla salute mentale degli universitari

Leggi su Bergamonews.it

Il bookclub di Visionary Bergamo, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, è tornato alla Biblioteca Gavazzeni con un appuntamento dedicato alla, grazie alla partecipazione di Uni+.Sabato 29 marzo si è svolto il quartodel bookclub “Pagine Ribelli”, organizzato da Visionary Bergamo con Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo.Luca Muschio, ospite dell’appuntamento in qualità di membro della lista dei rappresentantistudenti dell’UniversitàStudi di Bergamo Uni+, ha proposto “La”, ultima opera dello scrittore siciliano, di origini russe, Nikolai.Il libro racconta la storia di Marco, ragazzo calabrese trasferitosi a Siena per studiare giurisprudenza, preda di un disagio emotivo e sociale dovuto ad un esame non superato.